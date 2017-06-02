Вашингтон, 2 июня, 2017, 19:15 — ИА Регнум. По меньшей мере 484 мирных жителя были убиты в результате ударов западной коалиции, возглавляемой США, против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии с момента начала антитеррористической операции, заявили в Пентагоне, 2 июня сообщает Reuters.

Beshr Abdulhadi Сирия

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Число новых жертв западной коалиции среди мирных жителей увеличилось на 132 человека по сравнению с предыдущим докладом, опубликованным 30 апреля.

Представители неправительственных организаций, таких как Air Wars, утверждают, что Пентагон занижает число убитых мирных граждан.

Напомним, западная коалиция проводит операцию против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года.

Согласно данным независимой организации Air Wars, только за март текущего года от ударов западной коалиции погибло рекордное число мирных жителей — не менее 1 тыс. 782 человек.

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В настоящий момент иракская армия проводит заключительный этап операции по освобождению Мосула. По оценкам представителей западной коалиции в городе осталось около 1 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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