Ростов-на-Дону, 2 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Пресс-служба Южного военного округа уточняет, что это первый подъём по тревоге мотострелковой дивизии, сформированной в 2016 году в качестве наследницы 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии.

Mil.ru Учения, Ростовская область, ЮВО

Напомним, солдаты и офицеры этой дивизии в мае 1945-го подняли в Берлине знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Подразделения дивизии приведены в высшую степень боеготовности и получили приказ выдвинуться на полигоны округа. Там военнослужащие дивизии проведут занятия по огневой, специальной и физической подготовке, а также по вождению боевых машин и ориентированию на местности.

К внезапной проверке привлечены более двух тысяч солдат и офицеров и порядка двухсот единиц военной техники.

Сообщается, что это уже вызвало бурную реакцию в информационном поле Украины, политики и граждане которой разглядели в этом подготовку России к очередной «агрессии» против Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, при проведении которых будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений и 5 внезапных проверок боеготовности войск.