Киев, 2 июня, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Украина является одним из крупнейших транзитеров газа в страны ЕС, поэтому реализация проекта «Северный поток-2», а также решение «Газпрома» увеличить транзит по газопроводу ОPAL угрожают энергетической безопасности Украине и европейским странам. Как сообщает 2 июня пресс-служба украинского правительства, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время выступления на форуме: «Энергетическая безопасность ради будущего: новое видение, стратегии, инновации».

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Для Украины сегодня чувствительным остается вопрос о реализации проекта «Северный поток-2», который является политически мотивированным и экономически необоснованным. Его основная цель и конечный результат — ослабление Украины, а также других стран Центральной и Восточной Европы путем уничтожения украинского транзита. Очевидно, это приведет к увеличению монополии «Газпрома» и соответственно снижению энергетической безопасности как Украины, так и Европы… Обеспокоенность вызывает и принятое Европейской Комиссией решение относительно газопровода OPAL, согласно которому «Газпрому» будет предоставлена возможность существенно увеличить объем транзита природного газа через систему «Северного потока» в обход Украины», — заявил Кистион.

Он напомнил, что Украина обладает мощным комплексом подземных газовых хранилищ общим объемом около 32 миллиарда кубических метров.

«Украина является одним из крупнейших транзитеров газа. Украина играет стратегическую роль в транзитных поставках газа в Европу. Это отмечено в меморандуме о взаимопонимании относительно стратегического энергетического партнерства, подписанном в ноябре 2016 года… Сочетание газотранспортной системы с подземными хранилищами позволяет создавать резервы газа и оперативно использовать их в случае необходимости», — сказал Кистион.

Вице-премьер считает, что в сохранении и модернизации украинской газотранспортной системы заинтересованы европейские страны.

«Украина стремится сохранить и модернизировать существующую газотранспортную систему. Это отвечает не только ее собственным интересам, но и национальным интересам всех европейских государств — достижение высокого уровня энергетической безопасности. Поэтому мы заинтересованы в привлечении европейских инвесторов к модернизации газотранспортной системы», — сообщил он.

Кистион призвал ЕС к солидарности с Украиной в вопросе блокировки проекта «Северный поток» и роста транзита газа по газопроводу OPAL.

«Совместные обязательства в рамках Соглашения об ассоциации, Договора об энергетическом сообществе и Меморандума стратегического энергетического партнерства между Украиной и Евросоюзом предусматривают формирование нового уровня солидарности и взаимной поддержки, в частности, что касается сферы развития критической энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Кистион.

Он также проинформировал, что в условиях глобализации и климатических вызовов Украина последовательно внедряет мировые энергетические практики.

«Изменения климата, потребность в экологической безопасности требуют от государств всего мира переосмысления принципов развития энергетики. На первый план выходят возобновляемые источники энергии, эффективное потребление энергоресурсов, энергосберегающие технологии. Украина полностью поддерживает глобальные тренды. Мы включены в мировую энергетику как пазл в общей картинке… Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Договор о создании Европейского энергетического сообщества, Меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству, Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата подтверждают цивилизационный выбор, который сделала наша страна. Это не просто документы. От имени правительства Украины я ответственно заявляю, что сейчас мы последовательно выполняем условия этих документов, внедряем мировые практики в наш энергетический сектор», — заверил Кистион.

Ранее, в апреле 2017 года правительство Литвы поддержало позицию Украины и Польши о нецелесообразности строительства второй нитки газопровода «Северный поток», по которому газ будет транспортироваться Россией в страны ЕС в обход Украины.

«Литва готова поддержать позицию Польши и Украины о нецелесообразности и политической окраске проекта строительства второй нитки газопровода Nord Stream-2, который лоббирует российский газовый монополист «Газпром», и приветствует намерение Украины оставаться ключевым транзитером газа в Европу», — сказал глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис во время Украино-Балтийского форума глав правительств Литвы, Латвии и Украины.

По его словам, Литва приняла решение поддержать польскую сторону в судебном деле, в котором оспаривается запуск проекта Nord Stream-2.

Напомним, в сентябре 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2017 года Еврокомиссия проинформировала, что не имеет законных оснований блокировать реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом говорилось в письме Еврокомиссии на запрос правительств Дании и Швеции. «Нам не нравится «Северный поток — 2» политически», — ответил представитель Еврокомиссии, но нет никаких законных оснований блокировать этот проект, потому что правила ЕС неприменимы к морским частям газопроводов.

Евросоюз принимал попытки блокировать реализацию «Северного потока — 2» под давлением десятка стран во главе с Польшей. Газопровод должен стать второй ниткой, связывающей Россию и Германию, что позволит удвоить объемы экспорта газа «Газпрома» через Балтийское море до 110 млрд куб. м, а также покрыть спрос Германии и Франции, вместе взятых. В ЕС посчитали, что проект угрожает энергобезопасности региона. «Северный поток — 2» позволит России отказаться от транзита газа через Украину. Наибольшие опасения это вызывает у Польши и стран Восточной Европы.