Париж, 2 июня, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Власти Зимбабве сообщили о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8, согласно заявлению Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 2 июня сообщает Reuters.

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Вспышка птичьего гриппа обнаружена в провинции Восточный Машоналенд на коммерческой птицеводческой ферме, расположенной в городе Ланарк.

«Район вспышки находится недалеко от небольшой плотины, куда прилетают несколько видов мигрирующих водоплавающих птиц, которые предположительно стали источником заболевания», — говорится в докладе МЭБ.

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На ферме насчитывается 2 млн домашних птиц, вирус убил 7 тыс. 845 животных, еще 75 тыс. 155 птиц были отбракованы.