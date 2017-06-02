Абакан, 2 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела против чиновников, обвиняемых в халатности, повлекшей массовые пожары и гибель людей в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 июня, в Следственном комитете РФ.

skeeze Лесные пожары

Речь идет о начальнике отряда противопожарной службы Хакасии №7 Викторе Зенкове, а также о главах Ширинского района и Ширинского сельсовета Сергее Зайцеве и Юрии Ковалеве.

По версии следствия, Зайцев и Ковалев должны были обеспечить на территории села Шира требования законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но не сделали этого. А Зенков не осуществил руководство тушением возникших пожаров, в результате весной 2015 года огонь распространился на большую территорию.

12 апреля 2015 года в горящем селе Шира погибли 12 человек. Еще 54 получили различные телесные повреждения. Более 1 тысячи физических и юридических лиц понесли значительный ущерб.

По данным СКР, в ходе расследования было проведено более 150 судебных экспертиз, в том числе комплексных, допрошено более 1000 свидетелей и потерпевших. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела по факту массовых пожаров на территориях других муниципальных образований Хакасии продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в апреле 2015 года из-за сильнейших природных пожаров остались без жилья 6,5 тыс. человек. Погибли 32 человека. Экономике региона был нанесен огромный ущерб. После трагедии за несколько месяцев для погорельцев построили 1243 дома, а также школы в селах, амбулаторию, библиотеку, ФАПы. По данным республиканского правительства, сумма компенсаций из федерального бюджета пострадавшим семьям составила более 500 млн рублей.

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