Тамбов, 2 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла 11 место в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Рейтинг был озвучен на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Roscongress.org Петербургский Международный Экономический Форум — 2017. 2 июня 2017 года

Участникам форума был представлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. По его результатам Тамбовская область значительно улучшила свои позиции, переместившись с 19-го места на 11-е.

Региональные власти подчёркивают, что в 2017 году Тамбовщина продолжает делать практические шаги в деле улучшения инвестиционного климата: идет внедрение 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, модернизирован инвестиционный портал Тамбовской области.

Губернатор Александр Никитин выразил уверенность в том, что Тамбовская область и дальше будет улучшать свои позиции в рейтинге и сделает все, чтобы оставаться благоприятным и привлекательным местом для инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив. Это один из значимых индикаторов отношения к инвесторам в регионе. В нем учитывается эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды и качество государственных процедур: от скорости регистрации предприятия и легкости подключения к электросетям до получения разрешения на строительство. В 2017 году индекс впервые охватил все субъекты страны.