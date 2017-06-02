Гонконг, Китай, 2 июня, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Гонконг с дружественным визитом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В составе отряда флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга».

Комогорцев Иван Николаевич Эскадра Тихоокеанского флота России

В ходе визита российские моряки-тихоокеанцы проведут ряд встреч с представителями руководства военно-морского флота Китая, осмотрят местные достопримечательности и сыграют товарищеские матчи по футболу волейболу со своими китайскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга», с 1 апреля 2017 года совершает дальний морской поход в Мировом океане.

Ранее российские боевые корабли нанесли визиты в южнокорейский Пусан, на Филиппины, во вьетнамский Камрань, таиландский Саттахип, сингапурский Чанги и индонезийский Таджунг-Приок.