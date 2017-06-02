Саранск, 2 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Мордовия вошла в число 20 лучших территорий по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2016 году, который был представлен 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Республика расположилась на 18 позиции, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Первые три строчки заняли Татария, Чувашия и Москва.

Roscongress.org Петербургский Международный Экономический Форум — 2017. 2 июня 2017 года

«Результаты исследования подтверждают имидж Мордовии как региона, открытого и интересного для бизнеса. Республика ориентируется на долговременное опережающее развитие. Отрадно, что совместная работа институтов власти и бизнес-сообщества приносит результат», — отметил врио главы республики Владимир Волков.

По его словам, сегодня мордовские предприятия, заинтересованные в собственном развитии, успешно осваивают инновационные производства в различных секторах экономики. Благодаря этому экспорт высокотехнологичной продукции за три года вырос в 2,5 раза, причем большая доля приходится на страны Европы, Африки, стран СНГ.

Волков напомнил, что в регионе сейчас ведется активная работа по 20 инвестиционным проектам в промышленности и сельском хозяйстве. Многие из них — уникальные для страны. В этом году будут построены три новых завода — по производству лекарств, источников света и кабелей нового поколения. Каждый из них будет выпускать продукции более чем на 3 млрд рублей.

«Мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это одна из главных наших задач, которую мы будем решать в ближайшие годы. Причем на этот рынок должны выходить не только крупные, но и малые, и средние предприятия. Это цель, которую ставит перед всей страной президент Российской Федерации Владимир Путин», — констатировал руководитель Мордовии.

«Тем не менее, нам есть над чем работать. Прежде всего, необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса. Пока научные разработки и новые проекты в основном поддерживаются государством или крупными компаниями. Здесь бизнес может проявлять себя более активно, разумеется, при нашей поддержке», — заключил Владимир Волков.

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году индекс впервые охватил все субъекты страны.