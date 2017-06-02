Бишкек, 2 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. С 2009 по 2017 годы количество осужденных за терроризм и экстремизм в Киргизии выросло более чем в три раза. Сейчас в киргизстанских тюрьмах отбывают наказание за подобные преступления свыше 180 человек. Об этом заявил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров, выступая на мероприятии, организованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

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По словам чиновника, при этом ни в Киргизской Республике, ни в ряде других стран так и не удалось разработать достаточно действенные меры, позволяющие противостоять распространению экстремистских идей в местах лишения свободы.

«Устаревшая инфраструктура, недостаточное финансирование, условия работы, дефицит квалифицированных кадров являются факторами, препятствующими эффективной реализации государственной политики по предупреждению экстремизма в пенитенциарных учреждениях», — подчеркнул он.

Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Митталозвучила схожую точку зрения.

«Переполненность учреждений, плохие условия содержания, устаревшая инфраструктура, недостаточное финансирование, дефицит квалифицированных кадров, а также коррупция», — обозначила она основные факторы, мешающие эффективной борьбе с экстремизмом в пенитенциарных учреждениях Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году сотрудники ГКНБ и МВД Киргизии арестовали свыше 30 террористов и религиозных экстремистов. В 2015 году киргизстанские силовики нейтрализовали свыше 50 религиозно-экстремистских ячеек, а также задержали и привлекли к ответственности 60 киргизстанцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне различных террористических группировок в Сирии.