Тамбов, 2 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Подписание соглашения

Соглашение подписано главой администрации области Александром Никитиным, главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. В документе определены этапы, объемы и источники финансирования проекта. Пилотной зоной для его создания и реализации стороны договорились определить городской округ Тамбов.

Проект «Умный город» является одним из девяти ключевых направлений программы «Цифровой экономики», разработанной правительством РФ в соответствии с посланием президента Владимира Путина. В России планируется создать 50 «умных городов».

«Проработка проекта «Умный и удобный регион» для Тамбовщины невозможна без участия национального технологического лидера — компании «Ростелеком», — сказал Александр Никитин. — При реализации такого проекта регион получает удобство управления его сегментами, сведенными в единую информационную среду, направленную на достижение максимально возможного качества управления ресурсами, комфортности проживания и деловой активности нынешнего и будущего поколений».

«Создание «Умного и удобного региона» в настоящее время закладывает фундамент дальнейшего развития информационной среды региона, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Уверен, что уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура помогут созданию в Тамбовской области единой системы управления регионом, основанной на инновационных технологиях и максимальной информатизации процессов».

Стороны намерены взаимодействовать при разработке предложений о составляющих элементов (подсистем) проекта. В числе предложений — фото‑ и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, системы весового и габаритного контроля, адаптивная система управления дорожным движением, геоинформационная система, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, организация парковочного пространства и модернизация ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Никитин также подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. Документ направлен на развитие сотрудничества банка и региона по вопросам укрепления экономического и промышленного потенциала области, реализации инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, а также кредитования крупного, среднего и малого предпринимательства, в том числе в сферах сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ.

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Также в ходе форума подписано соглашение с директором Аге­нтства стратегических инициатив по продв­ижению новых проектов Светланой Чупшевой. Документ предполагает внедрение в регионе успешных практик, реа­лизуемых в рамках пр­оекта «Маг­азин верных решений».