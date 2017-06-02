Екатеринбург, 2 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума сегодня, 2 июня, подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в деле строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Подписи в документе поставили глава «РЖД» Олег Белозёров и главы уральских регионов Евгений Куйвашев и Борис Дубровский.

Gubernator74.ru Заключение соглашения

Чиновники надеются на то, что ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет основой крупнейшей на Урале, по их мнению, конурбации, которая будет насчитывать более трёх миллионов жителей, и поспособствует социально-экономическому развитию территории и мобильности жителей двух мегаполисов Уральского федерального округа.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия с компаниями, которые участвуют в реализации проекта, в том числе, с хозяйственным партнёрством «Уральская скоростная магистраль». В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» реализуется с 2015 года. В конце него был подписан меморандум и создано партнёрство «Уральская скоростная магистраль».

В марте к проекту присоединилась Свердловская область. Всего в строительство магистрали предстоит вложить порядка 165 млрд рублей. ВСМ уже включена в первый этап программы по развитию сети скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории России. Также она будет включена в новую редакцию федеральной Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года.

Организаторы проекта строят розовые планы и обещают, что с 2023 года, когда планируется ввести магистраль, поезда смогут ходить между Екатеринбургом и Челябинском за 1 час 10 минут. Сейчас на это необходимо порядка четырёх часов.

При этом некоторые эксперты полагают, что проект ВСМ бесперспективен. Об этом косвенно говорят и инициаторы проекта, которые в 2016 году сместили акценты с перевозки пассажиров на грузопоток.