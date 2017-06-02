Вашингтон, 2 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил заявил, что его страна после выхода из Парижских соглашений по климату продолжит сокращать выбросы парниковых газов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает AFP.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату.

В ходе свой предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что не верит в глобальное потепление и считает Парижские соглашения по климату вредными.

Стоит отметить, что Парижские соглашения вступают в силу только с 2021 года. Более того, эти соглашения не предписывают странам никаких действий, а лишь закрепляют те обязательства, которые страны берут на себя сами.