Москва, 2 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В некрополе Донском монастыре Москву ведут работы по устранению завалов после урагана, прошедшего 29 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента культурного наследия столицы, из семи разрушенных исторических надгробий, два памятника пострадали наиболее сильно.

Donskoi.org Последствия урагана в Донском монастыре

«В настоящий момент сотрудники монастыря устраняют последствия стихии, убирают поваленные деревья, разбирают завалы, только после этого можно будет точно оценить весь масштаб повреждений. Уже сейчас можно сказать, что повреждено более 7 надгробий, два из которых достаточно сильно», — пояснил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он сообщил, что на следующей неделе рабочая группа экспертного совета при Мосгорнаследии придубет на место, чтобы детально осмотреть каждое надгробие, оценить масштаб повреждений и определить план работ по ним. По остальным объектам информация только начинает поступать, ее будут проверять, выезжать на места и принимать соответствующие меры.

«Известно, что в Донском некрополе поврежден надгробный памятник первому директору Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики и профессору Императорского Московского технического училища Федору Дмитриеву, стела с барельефным портретом художника Василия Перова, стела с фронтоном и крестом купца Ивана Гайдина, надгробия князя Евгения Волконского, адмирала Петра Ермашова, военного историка Николая Кровякова, а также Ольги Ратушинской, Елены Дружининой, Владимира Головкина, часовенка из белого камня — могила неизвестного и ограды, примыкающих к пострадавшим памятникам», — отметил Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, в данный момент сотрудники департамента уже завершили опись и готовы приступить к проектированию.

«Безусловно, все последствия урагана поправим. В этом году точно сделаем проект и проведем первоочередные противоаварийные работы, а уже реставрационные работы, наверное, в следующем году», — сообщил Алексей Емельянов.

Он напомнил, что летом 2016 года Донской некрополь уже страдал от воздействия урагана — упавшими деревьями были повреждены надгробные памятники Аполлону Майкову и Александру Спиридонову.