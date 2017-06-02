Чебоксары, 2 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В суде установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2015 года злоумышленник по договорам передачи личных сбережений принял от граждан более 159 млн рублей. По данным прокуратуры, «в целях придания видимости законной деятельности возглавляемого им общества по заключенным договорам частично выплачивались проценты».

Pexels.com Пирамида

«Впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность общества на территории Мордовии, Чувашии, Коми, Нижегородской и Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа была прекращена, а полученные от граждан денежные средства похищены», — говорят в надзорном ведомстве.

Московский районный суд г. Чебоксары признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). И приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в Чувашии ежегодно возбуждаются и расследуются дела по факту организации финансовой пирамиды. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей ООО «Старт-Инвест», где пострадавшими проходят 985 граждан, ущерб оценивается в 185 млн рублей похищены. Согласно материалам дела, злоумышленники создали общество для привлечения средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60−79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты.

Напомним, в 2016 году было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Экспресс Деньги 21», которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей. В Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, который по версии следствия в 2013 году в Чебоксарах учредил ООО «Народный сейф» и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в «финансовую пирамиду». Ущерб оценивается в 8 млн рублей. В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей.