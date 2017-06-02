Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Все события, которые послужили причиной и поводом для введения антироссийских санкций, были вызваны не действиями России, а политикой Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники ПМЭФ-2017 слушают Владимира Путина

«Говорили о Большом Ближнем Востоке. Никто не мог сформулировать, что же такое Ближний Восток. Потом разрушили Ирак, разрушили Ливию, чуть не разрушили Сирию, раскачали до ужасного состояния Египет, Тунис. Я уже не говорю про процессы в других странах, типа Сомали. А после этого подобрались к постсоветскому пространству. Ведь открыто же говорили, что истратили почти 5 миллиардов долларов на поддержку оппозиции в Украине. И поддержали государственный переворот. Это что такое? Это поддержка вооруженного захвата власти. А когда мы с этим не согласились, против нас ввели санкции. Но мы и не можем никогда с этим согласиться и никогда не согласимся», — заявил президент России.

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Владимир Путин напомнил, что санкции были введены тогда, когда Россия поддержала в соответствии с международным правом проведение референдума в Крыму, «русских людей и людей, которые считают себя близкими к русскому миру, русскоговорящих людей в Крыму, которые просто были запуганы антироссийской пропагандой, взлетом расистских настроений и радикальных взглядов, да и конкретных действиями — людей убивали».

«В Йемене сейчас что происходит? Там тоже свергли президента. Но весь западный мир во главе с Соединёнными Штатами поддерживает действия стран, которые фактически там ведут боевые действия. Нам что, во всей Украине тоже нужно было вести военные действия, так что ли?», — поставил «вопрос ребром» Владимир Путин.

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Он призвал договориться о единообразном понимании норм и основополагающих принципов международного права. А пока этого нет, «пока внедряется право сильного, кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее», отметил глава Российской Федерации.

Владимир Путин пояснил, что малые страны не видят иного способа защитить свой суверенитет, кроме как за счёт обладания ядерным оружием.