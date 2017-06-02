Москва, 2 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Мэрия Москвы на своём официальном сайте открыла карту голосования о включении домов в программу реновации жилого фонда столицы. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Цитата из к/ф «Старик Хоттабыч». реж. Г. Казанский. 1956. СССР Москва 1950-х

«Сегодня открыли информацию о голосовании по домам, явке и распределении голосов. Каждый может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать за или против включения в проект программы реновации», — пишет Собянин.

Теперь любой желающий сможет посмотреть соотношение голосов «за» и «против» включения того или иного дома в программу реновации жилого фонда Москвы. Также по каждому дому указывается доля жителей дома, которые уже проголосовали по состоянию на 2 июня.

С предварительными итогами голосования можно ознакомиться, набрав в поле поиска адрес дома.

Согласно этим результатам, на сегодняшний день своё мнение высказала почти половина жильцов. Большая часть проголосовавших высказалась за включение их многоквартирных домов в программу реновации.

Напомним, голосование продлится до 15 июня.