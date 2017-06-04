Минск, 5 июня, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Миф о «русификации» жителей Донбасса развенчивается, если вспомнить, что украинской «нации» нет и ста лет, а в конце ХХ века население Малороссии (с Киевской, Полтавской, Волынской, Черниговской и Подольской губерниями в составе) на 93% состояло из малороссов. Иными словами, население «Украины» было русским чуть менее, чем полностью. Украинский сепаратизм в этом свете предстает как абсурдная национализация русских от русских, а точнее — сепаратистское движение против всего российского и русского.

Tut.by Владимир Некляев

А откуда появилась нынешняя Украина? В начале прошлого века «Украиной» было пять перечисленных выше губерний. А вот Новороссия входила в состав России, включая в себя Крым, Одесскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Запорожскую области. Уже позже, в 1918 году, к «Украине» прибавилась Новороссия, еще через 21 год — Галиция, в год окончания Великой Отечественной войны — Закарпатье и, наконец, в 1954-м — Крым.

Вот и получается, что еще менее века назад весь Донбасс был русским, так о какой «русификации» русских можно говорить? Разговор можно вести не о том, «когда украинцев этого региона сделали русскими», а о том, что они никогда не были украинцами.

Подробнее читайте здесь: Проблема белорусского поэта Некляева: невежество и…

Читайте другие статьи Юрия Баранчика.