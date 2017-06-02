Киншаса, 2 июня, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В Демократической Республике Конго (ДРК) не зарегистрировано новых случаев заболевания лихорадкой Эбола за последний 21 день: максимальный инкубационный период при лихорадке Эбола, 2 июня сообщает Reuters.

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В настоящий момент органы здравоохранения ведут повышенный контроль за эпидемиологической ситуацией в стране, заявил министр общественного здравоохранения ДРК Оли Илунга Каленга.

«На данном этапе мы можем сказать, что распространение эпидемии остановлено и взято под контроль. Это произошло благодаря качественной работе национальных и международных экспертов, отправленных в район эпидемии», — добавил Каленга.

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Напомним, впервые вирус Эбола обнаружили в Конго в 1976 году. Текущей вспышке заболевания предшествовали еще семь вспышек вируса. В 2014 году в Конго лихорадка Эбола унесла жизни 49 человек.