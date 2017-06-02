Ярцево, Смоленская область, 2 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Глава города Ярцево Смоленской области был снят с должности после того, как в его налоговой декларации нашли некорректные данные. Решение о лишении Михаила Куликова полномочий депутата горсовета и должности главы города сегодня, 2 июня, приняли ярцевские депутаты.

Pixabay.com Увольнение

Причиной отставки Куликова с поста города стало нарушение антикоррупционного законодательства: теперь уже бывший глава города указал в налоговой декларации за 2016 год не все активы, пишет «О чем говорит Смоленск».

Как сообщил в twitter главный редактор ярцевской газеты «Сигма-Плюс» Дмитрий Сатанов, прокуратура направила представление о лишении Куликова полномочий и требовала его уолить, однако в итоге Куликову позволили уйти по собственному заявлению об отставке. При этом представление прокуратуры датировано 23 мая, пишет журналист, а вот заявление Куликова — 24-м.

«Требование прокурора депутаты проигнорировали. Дают Куликову уйти по собственному. Проголосовали за удовлетворение его заявлений», — написал Сатанов, отметив при этом, что сам Куликов на заседании не появился.

Согласно данным о доходах Михаила Куликова, размещенных на сайте администрации Ярцевского района, доход депутата и главы города за 2016 год составил 16 млн 434 тыс. 542,45 рублей. В его собственности — два земельных участка каждый площадью более 400 кв. м, квартира, два гаража площадью в 532 и 259 кв. м, сторожка, здание конторы и здание магазина. В парке бывшего депутата — легковые автомобили Volkswagen 7HC Caravelle, Hyundai IX35GLS2.0AT, УАЗ, UAZ PATRIOT, ВАЗ, LADA LARGUS; грузовики КамАЗ 43 101 и Volkswagen2KN Caddy, лодка Nissamaran, прицеп, МЗСА, 817 711. Куликов владеет двумя автобусами ПАЗ, двумя ЛиАЗами, ЛАом и автобусом МАЗ. Доход супруги Куликова составил в 2016 году почти 170 тыс. рублей. В собственности ее — доля во владении участком земли, доля в жилом доме (остальные доли — в собственности детей) и квартира в Белоруссии.

Добавим, что Михаил Куликов занял пост главы Ярцево в сентябре 2016 года. Ранее, по данным местных СМИ, он руководил предприятиями, которые занимались автобусными перевозками.

Город Ярцево является административным центром Ярцевского района Смоленской области, в нем проживают 45,5 тыс. жителей — он четвертый в регионе город по численности населения. Отметим, что в 2015 году Ярцево оказался в центре скандала: после проведения лицензирования управляющих компаний из 16 УК право работать получила лишь одна. Тогда в городе даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, а разбираться с проблемой приезжал замглавы Минстроя РФ.