Бухарест, 2 июня, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 9 июня примет в Белом доме президента Румынии Клауса Йоханниса. О готовящейся встрече корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе румынского президента.

Longin Wawrynkiewicz Клаус Йоханнис

Йоханнис и Трампом намерены обсудить «углубление стратегического партнерства между двумя странами и вопросы двусторонних отношений». Румынский лидер также хочет заверить президента США в «приверженности Румынии оставаться надежным союзником Соединенных Штатов»,

В ходе рабочего визита в США, который состоится с 4 по 9 июня, Йоханнис также встретится с представителями румынской диаспоры в США. Кроме того он станет почетным гостем Глобального форума Американского еврейского комитета. Эта организация намерена вручить румынскому лидеру награду Light Unto the Nations — высшую награду организации, которая присуждается главам государств и правительств в знак признания международного влияния в области мира, безопасности, демократии, продвижения человеческих ценностей.