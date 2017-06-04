Москва, 4 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Когда речь шла о закупке двух французских «Мистралей», российские специалисты, представлявшие «Балтийский завод», получили развернутое представление о технологии постройки таких кораблей. И хотя передача уже готовых кораблей России так и не состоялась из-за ухудшения отношений с Европой в 2014 году, накопленный опыт позволяет освоить строительство вертолетоносцев своими силами.

Korabley.net Универсальный десантный корабль

Средства же на эту постройку могут быть получены посредством дооснащения «Мистралей», доставшихся Египту. Контракты в рамках программы дооснащения, включающие поставку российских вертолетов, скорее всего, будут успешно заключены в ближайшее время.

Остается открытым вопрос о том, какую модель для воплощения отечественного вертолетоносца выберут российские корабелы. Будет ли это более дорогая и вместительная «Лавина» или экономичный «Прибой»?

Подробности читайте в статье: ВМФ России получит первый вертолётоносец в 2022 году: нужен ли он?

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