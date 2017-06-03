Москва, 4 июня, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу привел в одном из своих последних выступлений интересную информацию, позволяющую сделать важные выводы. Сравнивая расходы на оборону США, КНР и Российской Федерации, Шойгу сообщил, что оборонный бюджет РФ в 11 раз меньше американского и примерно во столько же раз Россия затрачивает средств на содержание одного военнослужащего. Что стоит за этими фактами, рассуждает в своей статьепостоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

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Сравнимая с американской и натовской боеспособность российских Вооруженных Сил, признаваемая и зарубежными специалистами, при вложении в разы меньших средств, заставляет задуматься о причинах такого феномена. Прежде всего, себестоимость российского оружия, близкого по качеству к зарубежным аналогам, традиционно низка. Этообеспечивает отечественному ВПК возможности, позволяющие стране в целом уверенно занимать почетное второе место на мировом рынке вооружений.

Но имеющееся преимущество может быть потеряно. Сейчас, когда оборонные предприятия благодаря госзаказу превратились в прибыльные объекты, сразу поднялась волна «экспертных мнений», призывающих увеличить эффективность посредством приватизации. Мол, частный бизнес «всегда лучше» госуправления. История же это не подтверждает, достаточно вспомнить 90-е годы, чтобы убедиться в том, как безответственная приватизация способна пустить под нож перспективные долгосрочные проекты в погоне за сиюминутной прибылью.

Кроме того, желая «удивить заказчика», оборонные проекты показывают тенденцию к переориентации на не всегда оправданные «навороченные» изделия. Порочность такой практики уже показала себя на примере дорогой западной техники, достаточно просто уничтожаемой разными повстанцами на полях сражений Ближнего Востока.

Чем грозит такой поворот событий и не лучше ли не забывать строгую школу советского военного строительства, читайте в статье: ВПК России — в прицеле приватизации

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