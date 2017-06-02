Калининград, 2 июня, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) возобновляет постройку трех фрегатов проекта 11 356, приостановленную после отказа Киева поставлять России судовые газотурбинные двигатели, сообщил журналистам руководитель ОСК Алексей Рахманов.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

По словам Рахманова, в 2018 году возобновятся работы по строительству трех собратьев «Адмирала Григоровича», «Адмирала Эссена» и «Адмирала Макарова», несущих службу в составе Черноморского флота. Еще три фрегата «адмиральской» серии — «Корнилов», «Бутаков» и «Истомин» в разной степени постройки были законсервированы на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».

Продолжить их постройку решено после успешных предварительных испытаний новых российских газотурбинных установок М70ФРУ и М90ФР.

Ранее строительство фрегатов проекта 11 356 было рассчитано на поставку с Украины силовых установок ДС71 и Д090 николаевского предприятия «Зоря-Машпроект».

Стоит отметить, что ранее рассматривался вариант продажи недостроенных «адмиралов» ВМС Индии. Теперь строительство кораблей возобновится, хотя потребуются дополнительные испытания и доработки с учетом характеристик новых силовых установок.

Алексей Рахманов уточнил, что каких-то существенных изменений архитектуры кораблей не будет, так как их проектирование изначально велось с учетом задела российских газотурбиностроителей.

Два газотурбинных двигателя М70ФРУ будут установлены «тандемом», что должно обеспечить максимальную мощность силовой установки в 14 тыс. лошадиных сил. Фрегат сможет развивать скорость в 30 узлов или 60 км/час, что для боевых кораблей вполне прилично. Дальность автономного плавания новых фрегатов будет равна 4850 морских миль (девять тыс. км), что позволит кораблю без дозаправки дойти из главной базы Балтийского флота города Балтийск до российской военно-морской базы Тартус в Сирии.

Справка: фрегаты проекта 11 356 «Буревестник» длиной 125 и шириной 15 метров несут восемь пусковых установок 3С14, с которых можно запускать как крылатые ракеты большой дальности «Калибр», так и новейшие сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Фрегаты вооружены 100-мм артустановкой А-190, зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1» и четырьмя 533-мм торпедными аппаратами. Экипаж корабля — 180 человек. На палубе фрегата может размещаться морской вертолет Ка-27 или ударный палубный вертолет Ка-52 «Катран».