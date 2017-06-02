Нижний Новгород, 2 июня, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд продлил срок ареста в отношении экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова до 3 августа. Об этом сообщает «7x7» со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Игоря Комарова.

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Ранее адвокат говорил, что обстоятельства, с которыми следователь обратился в суд Нижегородской области, идентичны обстоятельствам, уже рассмотренным Верховным судом Марий Эл. Следствие попросило присоединить уголовное дело о покровительстве Плотникова одной из коммерческих организаций, которое ранее расследовало МВД Марий Эл. По словам Комарова, оно прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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Напомним, Верховный суд Марий Эл 19 мая 2017 года суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания Плотникова под стражей до 3 июня, а не до 23 августа. Согласно ст.109 УПК РФ, предельный срок ареста составляет 18 месяцев. 3 июня с момента задержания Плотникова истекает максимально возможный срок пребывания в СИЗО.

Прокуратура обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, настаивая на продлении срока ареста Плотникова до 23 августа. Однако эту жалобу Верховный суд Марий Эл не удовлетворил, оставив в силе решение об аресте Плотникова до 3 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

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Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

В марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела, в рамках расследования которых экс-мэр подозревается в получении взятки в виде трех гаражей.