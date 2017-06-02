Липецк, 2 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Региональные фестивали военно-исторической реконструкции из Липецкой области получили субсидию из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, получателя субсидий через конкурс отбирало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкторы

Военно-исторический клуб «Копье» получит 1,2 млн для проведения фестивалей «Русборг», «СтрЕлец», «Липецкое городище» и «Ладейное поле».

Заседание конкурсной комиссии Росмолодежи, на котором решалось, какие некоммерческие организации и молодежные и детские общественные объединения получат из федерального бюджета помощь на проведение мероприятий, недавно состоялось в Москве. Цель этих мероприятий — содействие патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Отбор проводился по трем номинациям: «Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций», «Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений» и «Реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями».

Всего на конкурс было подано более 200 заявок от некоммерческих объединений из разных регионов страны, в том числе и от Липецкой областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Копье».

В номинации «Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций» липецкие общественники представляли проект «Цикл фестивалей «Живая история». По результатам проведения экспертизы из 43 заявок от НКО в данной номинации финансовую поддержку получили лишь половина из них. Проект Липецкой области был отмечен конкурсной комиссией как один из лучших и удостоен максимальной финансовой поддержкой — 1,2 млн рублей.

В региональном управлении молодежной политики отметили, что клуб «Копье» неоднократно получал субсидии и из регионального бюджета. Фестиваль «Русборг» является одной из главных туристических достопримечательностей Липецкой области. Его посещают более 30 тыс. зрителей ежегодно.

По мнению руководителя исполнительной власти региона Олега Королева, нравственное, патриотическое воспитание невозможно, если молодые люди черпают знания о своей родине только из интернета и средств массовой информации. «Юноши и девушки должны прикасаться к истории и национальной культуре вживую. Именно такую возможность и дает участникам и зрителям фестиваль», — считает Королев.