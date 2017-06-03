Москва, 4 июня, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Ядерная медицина, как бурно развивающаяся отрасль, показывает постоянный рост. С 2015 года, когда объем рынка оборудования для ядерной медицины оценивался в 10 млрд долларов, продолжается увеличение на 12−15% в год и, судя по мнениям экспертов, спад предстоит еще не скоро. Почему это так и какое значение имеет ядерная медицина для будущего, рассказывает в своей статье Борис Марцинкевич, постоянный автор ИА REGNUM.

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Кроме рынка оборудования, существует также глобальный спрос на радиофарм препараты (РФП), оцениваемый в 2015 году в 4,5 млрд. долларов и продолжающий расти на 9−10% в год. Большую часть рынков оборудования и препаратов делят между собой в настоящее время гиганты индустрии, такие как Philipps Healthcare, портфель заказов на ближайшие 5 лет — 10,9 млрд долларов, Siemens Healthcare — 13,35 млрд долларов и GE Healthcare — 18,3 млрд долларов и некоторые другие.

Поэтому планы Росатома войти на этот рынок, причем войти агрессивно, с конкурентной возможностью в десятки процентов и организацией новых направлений, представляется крайне интересным. «Сердцем» и максимально объемным закупаемым материалом, используемым на сегодняшний день в ядерной медицине является изотоп Технеция-99, или 99mTc по международной номенклатуре.

Растворный гомогенный реактор «Аргус», созданный в СССР еще в 1981 году, работающий на принципе поддержания ядерных превращений в жидких средах, позволяет нарабатывать необходимые изотопы на порядки дешевле своих зарубежных аналогов. Создан «Аргус» с применением до сих пор не воспроизведенных за рубежом технологий, хотя прошло уже 36 лет.

Огромные преимущества, привносимые с использованием этой компактной, безопасной и высокоэффективной системой позволяют «Росатому» претендовать на существенную долю рынка ядерной медицины, значительно превосходя ближайших конкурентов. И не только медицины, ведь как показывает весь опыт последних лет, изотопные технологии все прочнее и масштабнее входят в техносферу человечества.

Подробности читайте в статье: Ядерная диагностика для здравоохранения России и не только

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