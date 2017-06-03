Старая Русса, Новгородская область, 4 июня, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Водонапорная башня начала XX века — символ города Старая Русса — выставлена на продажу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, конкурс по продаже здания объявил департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области. О том, стоит ли решать проблемы зданий-исторических символов города таким образом, рассуждает в своей статье Ольга Ларина, корреспондент ИА REGNUM.

Genybwf Соборная площадь Старой Руссы

Решение о продаже было вынесено после заключения проверки о разрушении водонапорной башни. Предполагается, что будущий покупатель отремонтирует выявленное разрушение, объект выставлен на продажу с этим условием. Но, поскольку продажа осуществляется вместе с прилегающим земельным участком, существует риск бесконтрольной застройки, которая испортит вид на историческую достопримечательность Старой Руссы. Такие прецеденты вдругих городах случались неоднократно.

С другой стороны, представители горадминистрации в защиту своего решения приводят примеры удачных продаж культурных объектов, когда передача собственнику только улучшала положение дел. В расчет стоит принять и реакцию жителей города на планы по продаже городского символа, а она, судя по сообщениям в печати, крайне негативна.

Читайте подробности в статье: Башня на продажу: спасёт ли инвестор от разрушения символ Старой Руссы?

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