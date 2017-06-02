Чебоксары, 2 июня, 2017, 17:27 — ИА Регнум. За национальной виртуальной валютой — «однозначно будущее», но в первую очередь не с точки зрения самой валюты, а развития цифровой экономики. Современная экономика «предполагает, что криптовалюта нужна, и спрос на неё будет расти по мере развития экономических отношений». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Чувашии Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»), комментируя заявление представителя ЦБ о разработке национальной виртуальной валюты.

BTC Keychain Криптовалюта

Читайте также: ЦБ намерен разрабатывать национальную криптовалюту

А также: Шувалов: президент РФ «болен цифровой экономикой»

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу развивать цифровую экономику. Одним из направлений может стать разработка национальной виртуальной валюты, у которой «может быть хорошее будущее».

«Центробанк своевременно ставит задачу разработать национальную виртуальную валюту. Сегодня активно, бурно развивается интернет-торговля, потребители всё чаще покупают товары и предлагают услуги через всемирную сеть. А в интернете, как известно, другие скорости, поэтому введение национальной валюты поможет, прежде всего, внутренней торговле. И за электронной валютой — однозначно будущее, но не с точки зрения самой валюты: нынешнее развитие экономики предполагает, что криптовалюта нужна, и спрос на неё будет возрастать по мере развития экономических отношений», — уверен Олег Николаев.

Депутат также подчёркивает, что при разработке национальной криптовалюты важно обеспечить безопасность платежей, оградить от возможных мошеннических действий с электронными деньгами.

«До сих на слуху обвал банковских платёжных систем, который произошёл в 2014 году. И этот негативный опыт тоже надо учесть, чтобы предотвратить такие ситуации. Ещё один важный момент — сделать использование криптовалюты максимально доступной и понятной в обращении максимально широким слоям населения. Главное в экономике, как и в медицине, не навредить. Национальная валюта может стать альтернативой биткоину и другим криптовалютам», — говорит депутат Госдумы.

Читайте также: ЦБ предлагает считать биткоин цифровым товаром

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом заявила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова."Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо, это будущее… С учетом пилотов, которые мы делаем, мы поймем, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты», — сказала представитель ЦБ, выступая на сессии на ПМЭФ.

Напомним, в апреле 2017 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью Bloomberg, что в 2018 году могут быть легализованы операции с криптовалютой, в частности, с биткоинами.