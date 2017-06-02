Ялта, Крым, 2 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Часть предприятий продолжают осуществлять деятельность на плато Ай-Петри и по-прежнему принимают посетителей, несмотря на начавшийся на территории снос торговых объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

Dmitry A. Mottl Вид на п. Гаспру с Ай-Петри

Речь идет об объектах, владельцы которых отказались выполнить требования по сносу — часть собственников пока еще ждут от руководства республики гарантий по предоставлению новых мест для торговли.

Работа этих предприятий была остановлена комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городской администрации Ялты. При этом на плато установят информационные таблички, предупреждающие о сносе самостроев и об ограничении посещения места проведения демонтажа объектов.

Глава Минэкологии Геннадий Нараев в связи с этим 2 июня также заявил о том, что на Ай-Петри будут инициированы внеплановые проверки. «Мы снова их накажем и все-таки заставим, в части своей компетенции, будем настаивать на полной ликвидации этих построек», — заявил Нараев.

Как сообщало ИА REGNUM, снос незаконно построенных объектов начался на плато Ай-Петри 22 мая. Глава Крыма Сергей Аксёнов тогда заявил, что в ближайшее время на Ай-Петри не останется незаконных строений, но при этом пообещал найти компромиссные варианты размещения торговых точек для всех предпринимателей, которые добровольно снесут свои самострои.

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Уведомления о необходимости снести объекты были вручены владельцам 120 объектов осенью 2016 года. Как указывал глава администрации Ялты Андрей Ростенко, в случае несогласия собственников вопрос может быть рассмотрен специальной комиссией по процедуре, утверждённой крымским правительством.