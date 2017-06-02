Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 17:39 — ИА Регнум. США пытаются обвинить Россию в проблемах собственной внутренней политики, и им пора прекратить это делать. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин отмел все обвинения в том, что российские хакеры намеренно вмешались в ход президентских выборов в США в 2016 году и способствовали победе Дональда Трампа. В экспертных отчетах, где говорится о вмешательстве хакеров с российских IP-адресов, нет ничего конкретного, заявил Путин.

«Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы на основе предположений. Всё», — сказал президент РФ.

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Он заявил, что пора «прекратить эту бесполезную и вредную болтовню». По мнению Владимира Путина, некоторые силы в США пытаются перенести свои внутриполитические дрязги на внешнюю арену.

«Это попытка решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов международной политики. Это вредно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что подобное поведение наносит ущерб международным отношениям, мировой экономике, вопросам безопасности, борьбы с терроризмом. В качестве примера он привел распоряжение Вашингтона, в котором не рекомендуется ехать на антитеррористические мероприятия в России.

«Ну, глупость полная. Ведь это кто-то делает? Люди, которые делают эту чушь, и инициируют подобные доклады и отчеты. Мне кажется это должно прекратиться, и как можно быстрее», — заметил Путин.

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Российский лидер заявил, что все предполагаемые «факты», указывающие на след России в американских выборах, может сфабриковать любой грамотный специалист.

Путин напомнил, что руководитель штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон ушла в отставку, когда в сеть попали данные о том, что Демократическая партия США пыталась подтасовать результаты праймериз в пользу Клинтон, в ущерб другому кандидату-демократа Берни Сандерсу.

«Надо было извиниться. А они говорят: «Мы не виноваты. Это русские». При чем здесь русские? Это мы, что ли, занимались кухней протаскивания одного кандидата в ущерб другому? Это они делали. Прекратите», — потребовал Путин.

Глава российского государства предложил американцам решить свои внутренние проблемы, не сваливая «с больной головы на здоровую».

«Проблема — не у нас. Проблема внутри американской политики. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: «Перебирает мужик, честное слово». Но оказалось, что он был прав, нашел подход к тем группам населения, на которых сделал ставку. Они пришли и проголосовали. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется, не хочется говорить, что это мы что-то не догнали, не продумали. Легче сказать: «Мы не виноваты, это виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие». Это мне антисемитизм напоминает. Сам придурок, ничего делать не может, но еврей виноват», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что в мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. По его словам, даже последние высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о взаимоотношениях с США продиктованы «давно накопившейся обидой» за потерю суверенитета.

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«Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и собственного развития», — сказал Путин.

В то же время, заявил российский лидер, американцы даже на уровне дипломатических ведомств на протяжении многих лет допускают систематическое, грубое, бесцеремонное вмешательство в российскую внутреннюю политику.