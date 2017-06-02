Путин сравнил с антисемитизмом отношение в США к России
Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 17:39 — ИА Регнум. США пытаются обвинить Россию в проблемах собственной внутренней политики, и им пора прекратить это делать. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Владимир Путин отмел все обвинения в том, что российские хакеры намеренно вмешались в ход президентских выборов в США в 2016 году и способствовали победе Дональда Трампа. В экспертных отчетах, где говорится о вмешательстве хакеров с российских IP-адресов, нет ничего конкретного, заявил Путин.
«Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы на основе предположений. Всё», — сказал президент РФ.
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Он заявил, что пора «прекратить эту бесполезную и вредную болтовню». По мнению Владимира Путина, некоторые силы в США пытаются перенести свои внутриполитические дрязги на внешнюю арену.
«Это попытка решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов международной политики. Это вредно», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что подобное поведение наносит ущерб международным отношениям, мировой экономике, вопросам безопасности, борьбы с терроризмом. В качестве примера он привел распоряжение Вашингтона, в котором не рекомендуется ехать на антитеррористические мероприятия в России.
«Ну, глупость полная. Ведь это кто-то делает? Люди, которые делают эту чушь, и инициируют подобные доклады и отчеты. Мне кажется это должно прекратиться, и как можно быстрее», — заметил Путин.
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Российский лидер заявил, что все предполагаемые «факты», указывающие на след России в американских выборах, может сфабриковать любой грамотный специалист.
Путин напомнил, что руководитель штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон ушла в отставку, когда в сеть попали данные о том, что Демократическая партия США пыталась подтасовать результаты праймериз в пользу Клинтон, в ущерб другому кандидату-демократа Берни Сандерсу.
«Надо было извиниться. А они говорят: «Мы не виноваты. Это русские». При чем здесь русские? Это мы, что ли, занимались кухней протаскивания одного кандидата в ущерб другому? Это они делали. Прекратите», — потребовал Путин.
Глава российского государства предложил американцам решить свои внутренние проблемы, не сваливая «с больной головы на здоровую».
«Проблема — не у нас. Проблема внутри американской политики. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: «Перебирает мужик, честное слово». Но оказалось, что он был прав, нашел подход к тем группам населения, на которых сделал ставку. Они пришли и проголосовали. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется, не хочется говорить, что это мы что-то не догнали, не продумали. Легче сказать: «Мы не виноваты, это виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие». Это мне антисемитизм напоминает. Сам придурок, ничего делать не может, но еврей виноват», — сказал Владимир Путин.
Российский лидер заявил, что в мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. По его словам, даже последние высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о взаимоотношениях с США продиктованы «давно накопившейся обидой» за потерю суверенитета.
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«Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и собственного развития», — сказал Путин.
В то же время, заявил российский лидер, американцы даже на уровне дипломатических ведомств на протяжении многих лет допускают систематическое, грубое, бесцеремонное вмешательство в российскую внутреннюю политику.