Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что российские дипломаты в Вашингтоне в 2016 году договаривались со штабом Дональда Трампа о смягчении санкций в отношении России в случае победы последнего в президентской гонке. На Петербургском международном экономическом форуме Путин предложил американцам прекратить «истерику» по этому поводу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин на ПМЭФ-2017

Российский лидер напомнил, что американские СМИ активно обсуждают какие-то встречи посла РФ Сергея Кисляка с сотрудниками штаба Трампа, но постоянные встречи и переговоры в стране пребывания входят в прямые обязанности посла.

«Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? <…> Вы совсем там спятили, что ли? Это же дипломатическая служба», — сказал Путин.

Путин также сказал, что слышал, будто президент Трамп уволил своего советника Майкла Флинна после обвинений в том, что Флинн договаривался о смягчении американской позиции в отношении России с российской дипмиссией в США. Путин сказал, что не знал ни о каких подобных встречах.

«С кем они там встречались, о чем говорили… Да ни о чем не говорили. Просто общие слова. О том, что нам нужно подумать о том, как выстраивать отношения. Ничего конкретного. Просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно просто. Это просто истерия. Таблетку вам нужно дать какую-то, что ли. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку туда», — сказал Путин.

«Короче: ответ нет, никаких договоренностей не было», — заключил он.

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Напомним, в феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщали, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Позднее бывший советник избирательного штаба Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле прошлого года.