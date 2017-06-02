Канберра, 2 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Исследователи из австралийского штата Квинсленд нашли способ побороть вирус Зика с помощью химических соединений, полученных из местного растения, 2 июня сообщает Australian Associated Press.

Hna.de Вирус Зика

«Исследование находится на ранней стадии, однако мы стремимся в конечном итоге синтезировать рассматриваемое соединение и начать доклинические испытания», — заявила ведущий исследователь Труди Коллет.

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Коллет не назвала растение, по-видимому, по коммерческим соображениям, однако было установлено, что полученные соединения убивают 100% вируса Зика в зараженных клетках.

«Очень интересно, насколько результаты данного исследования помогут в борьбе с другими вирусами. Вирус Зика, лихорадка денге, вирус лихорадки западного Нила, японский (комариный) энцефалит и желтая лихорадка — все они из одного семейства вирусов — flaviviridae», — добавила Коллет.

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Напомним, вирус Зика вызывает тяжелую инвалидность у новорожденных младенцев, атакуя развивающиеся стволовые клетки в головном мозге, что приводит к микроцефалии — недоразвитию черепа и головного мозга.

У взрослых, чей головной мозг уже полностью сформирован, вирус Зика вызывает симптомы гриппа.