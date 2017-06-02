Мадрид, 2 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. «Выступая на Санкт-петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что контакты президентов и правительств без базы, в качестве которой он видит тесные взаимоотношения деловых кругов обеих стран, будут малоэффективны, — пишет московский корреспондент издания Хавьер Колас. — Вопрос нормализация контактов целиком и полностью находится в руках предпринимателей РФ и США».

Kremlin.ru Владимир Путин

«После неожиданной победы Трампа на выборах и последовавшей за ней череды скандалов Кремль занимал выжидательную позицию, — отмечает журналист. — Теперь же Москва увидела, что можно переходить к конструктивным переговорам и действиям. Только сильные и устойчивые бизнес-отношения между Штатами и Россией могут обеспечить стабильность, которую никакое расхождение в политических взглядах поколебать не сможет. Но от обеих сторон потребуются серьезные усилия для преодоления застарелых стереотипов. Российский президент хочет, чтобы американцы с уважением стали относиться к интересам Москвы за пределами границ РФ».