Тверь, 2 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Производство Каменской бумажно-картонной фабрики, расположенной в Кувшиновском районе Тверской области, ожидает модернизация. Перспективы развития предприятия обсудил 2 июня на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя с председателем наблюдательного совета SFT Group Анатолием Штейнбергом и первым заместителем генерального директора SFT Group, председателем совета директоров акционерного общества «Каменская бумажно-картонная фабрика» Анатолием Сафоновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф Во время обсуждения

Правительство Тверской области заинтересовано в развитии фабрики. Это градообразующее предприятие Кувшиновского района, где работают более тысячи специалистов. Расширение производства позволит создать новые рабочие места, увеличить отчисления в консолидированный бюджет Тверской области более чем на 100 млн рублей», — отметил Игорь Руденя.

Как было заявлено в ходе встречи, в модернизацию будет вложено около 4,4 млрд рублей. При этом на фабрике появится 70 новых рабочих мест, что крайне актуально для района, а объем производства картона и бумаги в 2019 году составит 280 тыс. тонн в год.

Также речь шла о реконструкции газораспределительной станции «Кувшиново» за счет инвестиционных средств АО «Каменская БКФ», возможности строительства объездной автомобильной дороги вокруг Кувшиново с подъездом к предприятию.

«Губернатор Игорь Руденя выразил заинтересованность в решении вопросов, касающихся развития предприятия. В частности, мы рассчитываем на содействие региональной власти в строительстве объездной дороги и реконструкции газораспределительной станции «Кувшиново», — прокомментировал итоги встречи Анатолий Штейнберг.

Детали взаимодействия сторон будут отражены в соглашении о сотрудничестве между правительством области и АО «Каменская БКФ». В настоящее время документ проходит процедуры согласования.

SFT Group — промышленный холдинг целлюлозно-бумажной промышленности России. В его состав входят предприятия, обеспечивающие сбор и первичную переработку макулатуры, производство картона и бумаги, упаковки из данных материалов. В структуре холдинга — Каменская бумажно-картонная фабрика. Сегодня на предприятии работают 1,1 тыс. человек. В год фабрика вырабатывает 150 млн кв. м гофрокартона и упаковки.