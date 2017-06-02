Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Отсутствие инструментов сотрудничества России с НАТО снижает возможности борьбы с терроризмом. Попытка наладить диалог провалилась не по вине российской стороны. Об этом сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин выступает на ПМЭФ-2017

Президент России отметил, что общий язык с НАТО не найден не по вине Москвы. Также он посетовал на отсутствие инструментов сотрудничества, что не позволяет работать над решением вопросов сегодняшней повестки дня.

Путин напомнил, что Россия пыталась наладить конструктивный диалог с альянсом, даже был создан совет «Россия — НАТО», но всё это прекратило свое существование, и «не действует по факту не по нашей инициативе, не по нашей вине».

Президент России подчеркнул, что из-за этого осложняется совместная работа в борьбе с терроризмом.

«Мы проводили недавно крупную международную конференцию по вопросам безопасности. Приехали представители из 95 стран мира. И очень многие представители американского континента и Европы шепчут нам на ухо: «Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию». Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?», — возмутился Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что профессионалы в сфере безопасности, в отличие от политиков, все-таки хотят сотрудничества с РФ. Также он призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом и заверил, что Россия готова сотрудничать с теми странами, которые хотят решать эту проблему в конструктивном ключе.

«Люди (политики) ездят в бронированных машинах, они в безопасности, они не чувствуют угроз… Но если так будет происходить, тогда мы будем получать удары ‑ и в Германии, и в Брюсселе, и в Соединенных Штатах, и в России», — предостерёг Путин.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что блок НАТО был и остается инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки. «Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение военной инфраструктуры к нашим границам, и это нас не может не беспокоить», — сказал российский лидер.