Москва, 2 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. К 2021 году с вооружения российских Сухопутных войск будут окончательно сняты оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», сообщает газета «Известия».

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

Комплексы «Точка-У» будут заменены в российской армии новейшими оперативно-тактические ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Они поступят на вооружение ракетных бригад. В состав каждой армии Сухопутных войск России включена одна такая бригада.

Несмотря на надежность и эффективность комплексов «Точка-У», настало время заменить его более совершенным оружием. Благодаря ОТРК «Искандер-М» общевойсковые объединения Российской армии получат уникальные оперативно-тактические возможности.

По информации издания, первой воинской частью, в которой пройдет перевооружение, станет 448-я ракетная бригада, базирующаяся в Курской области. Вслед за ней будет перевооружена 3-я ракетная бригада в Читинской области.

Справка ИА REGNUM : оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» были приняты на вооружение Советской армии в 1975 году. Аэробаллистические ракеты комплекса несут 482-кг боеголовки как моноблочной, так и кассетной модификации.

Модернизированный в середине 1980-х годов комплекс получил индекс «У». Ракеты комплекса способны поражать цели на удалении до 120 км. На сегодняшний день оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» состоят на вооружении нескольких стран мира.

ОТРК «Искандер» был принят на вооружение в 2006 году. Аэробаллистические и крылатые ракеты нового комплекса могут поражать цели на дистанции до 500 км.