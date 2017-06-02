Тамбов, 2 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Никитин и председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве. Он предполагает расширение взаимодействия сторон, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Подписание соглашения

Документ направлен на развитие сотрудничества банка и региона по вопросам укрепления экономического и промышленного потенциала области, реализации инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, а также кредитования крупного, среднего и малого предпринимательства, в том числе в сферах сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подчеркнул, что «налажено прекрасное деловое взаимодействие с «Россельхозбанком».

"Учитывая, что Тамбовщина — область аграрная, такое сотрудничество с банком сельскохозяйственной направленности очень важно и необходимо для АПК региона. Тамбовские хлеборобы внесли свой значительный вклад в валовой сбор зерна в стране. Наша область занимает четвертое место в ЦФО по производству зерна, второе место по производству подсолнечника, пятую позицию в российском рейтинге по валовому сбору свеклы. Мы понимаем роль региона в общей политике обеспечения продовольственной безопасности страны и решении задач импортозамещения. Наши планы по развитию растениеводства, животноводства, сельскохозяйственной переработке, увеличению предприятий малого и среднего бизнеса в АПК и фермерства просто немыслимы без кредитной поддержки», — сказал Александр Никитин.

По мнению губернатора, соглашение с «Россельхозбанком» позволит решить поставленные задачи по вводу в строй новых сельскохозяйственных комплексов, внедрению в сельском хозяйстве современных технологических процессов, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Все это не может не повлиять положительно на экономику области. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с «Россельхозбанком» и придаем большое значение подписанному соглашению», — сказал глава региона.

В свою очередь, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что поддержка АПК как ключевого сегмента экономики Тамбовской области остается основным приоритетом работы банка в регионе.

«Банк обеспечивает более половины потребностей в заемных ресурсах на проведение сезонных работ, всего за время работы в экономику области было направлено порядка 90 млрд рублей. Наряду с сотрудничеством в аграрной сфере, мы планируем развивать свою деятельность в таких направлениях, как химическая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов, ипотечное кредитование», — сказал Дмитрий Патрушев.

Напомним, АО «Россельхозбанк» создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. 100% акций банка принадлежат Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках работы Петербургского международного экономического форума также было заключено пятилетнее соглашен­ие о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и Ассоциаци­ей участников госуда­рственно-частного па­ртнерства «Центр раз­вития ГЧП». Соглашение предполагает реализацию меро­приятий по развитию институциональной среды в сфере государс­твенно-частного парт­нерства на территории Тамбовской области, сообщили в областном управлении пресс-службы и информации. Также в ходе форума губернатор Александр Никитин подписал соглашение с директором Аге­нтства стратегических инициатив по продв­ижению новых проектов Светланой Чупшевой. Документ предполагает внедрение в регионе успешных практик, реа­лизуемых в рамках пр­оекта «Маг­азин верных решений».