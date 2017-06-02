НАТО остается инструментом в руках США — Путин
Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Блок НАТО был и остается инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки. Об этом сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Президента спросили, помогают ли России склоки вокруг НАТО на Западе. «В том смысле, что НАТО может развалиться? Да, тогда помогут, но пока мы чего-то не видим развала», — ответил Путин.
Он подчеркнул, что в свое время НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором. Однако сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует.
«Возникает вопрос: «А зачем?». Ответ только один — что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов», — заявил президент России.
Он добавил, что, если НАТО трансформируется в политическую организацию, которая станет элементом стабильности в мире, тогда неплохо, но пока это далеко от истины.
«Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение военной инфраструктуры к нашим границам, и это нас не может не беспокоить. Если говорить о последней встрече на высшем уровне, то Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов, и в то же время говорят, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы нападать не собираетесь, то зачем увеличивать военные расходы? Это, конечно, вызывает у нас дополнительные вопросы», — добавил Путин.