Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Блок НАТО был и остается инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки. Об этом сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин на ПМЭФ-2017

Президента спросили, помогают ли России склоки вокруг НАТО на Западе. «В том смысле, что НАТО может развалиться? Да, тогда помогут, но пока мы чего-то не видим развала», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что в свое время НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором. Однако сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует.

«Возникает вопрос: «А зачем?». Ответ только один — что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов», — заявил президент России.

Он добавил, что, если НАТО трансформируется в политическую организацию, которая станет элементом стабильности в мире, тогда неплохо, но пока это далеко от истины.

«Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение военной инфраструктуры к нашим границам, и это нас не может не беспокоить. Если говорить о последней встрече на высшем уровне, то Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов, и в то же время говорят, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы нападать не собираетесь, то зачем увеличивать военные расходы? Это, конечно, вызывает у нас дополнительные вопросы», — добавил Путин.