Калуга, 2 июня, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе. Самую высокую оценку по улучшению условий ведения бизнеса тогда получила работа руководства Калужской области — первое место.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов на стратегической сессии «Бизнес в поисках доверия»

Тем временем губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, выступая на стратегической сессии форума по теме «Бизнес в поисках доверия», заявил о необходимости увеличения доли участия бизнеса в социальных проектах.

По его словам, 20 компаний калужского региона уже участвуют в программе по предоставлению сотрудникам социальных выплат при покупке жилья. Это касается сотрудников производств, расположенных в индустриальных парках, особой экономической зоне «Калуга» и предприятий с численностью работников не менее 250 человек.

За последние 5 лет на реализацию этой программы из областного бюджета выделено 133 миллиона рублей, предприятиями выплачено 182 миллиона. В итоге 639 семей смогли улучшить жилищные условия.

«Если бизнес вкладывается в человеческий капитал, в территорию, на которой развивается, — для нас это гарантия его серьезных намерений и долгосрочных планов», — заявил Артамонов.

Он отметил, что предприниматели региона участвуют в программах подготовки кадров, поддержки спорта и здоровья, культурных мероприятиях.

«Это примеры социальной ответственности, которые формируют к нему доверие населения и власти. Мы чувствуем отдачу, а значит, продолжим совершенствовать инвестиционный климат в регионе и улучшать условия для бизнеса», — подчеркнул Анатолий Артамонов.