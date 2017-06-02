Тамбов, 2 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Тамбовской области в июле будет запущен мясоперерабатывающий завод компании «Ашан», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

A.Savin Торговая сеть Ашан

Об этом стало известно в ходе встречи главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с президентом компании «Ашан Ритейл» Жаном-Пьером Жерменом, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Ашан» вскоре запустит мясоперерабатывающий завод в Тамбовском районе. Инвестиции в проект составили почти 3,5 млрд рублей. Предприятие планирует выпускать до 40 тыс. тонн мясной продукции из свинины, говядины, баранины, в том числе по стандарту «халяль». Закупать сырье будут не только на сельхозпредприятиях, но и у фермеров, причем по долгосрочным контрактам (до пяти лет). А производители получат от «Ашана» научное сопровождение своих производств. Для взаимодействия с поставщиками сырья создана сервисная компания. Планируется три линии забоя: для свиней, КРС и универсальная.

Как отметил Жан-Пьер Жермен, в настоящее время производится настройка автоматического оборудования, а уже с 12 июня начнутся первые тесты по переработке свинины. Затем образцы будутотправлены на проверку качества. Президент «Ашан Ритейл» рассказал также, что совместными усилиями с региональной властью найдено приемлемое решение с очистной станцией убойного цеха. И официальное открытие завода запланировано на июль.

Жан-Пьер Жермен сообщил также, что в рамках проекта компания стремится наладить производство свинины без антибиотиков. «Ашан» поставил цель — через 3−4 года полностью перейти на российское мясо и отказаться от импортного.

Президент «Ашана» подчеркнул также, что поражен масштабами проекта, реализуемого на Тамбовщине: он отметил, что не знает подобного сельскохозяйственного проекта, где бы так сочетались традиционные и новые технологии.

Александр Никитин, в свою очередь, подчеркнул: «Это емкий, содержательный проект, яркий пример успешного государственно-частного партнерства и международного сотрудничества».

Губернатор также отметил, что главным достоинством проекта является то, что в его реализации задействованы не только крупные товаропроизводители, но и частные подворья. Это создает дополнительные рабочие места, повышает качество жизни тамбовских селян. В завершение разговора губернатор пригласил группу французских журналистов посетить Тамбовщину с пресс-туром.

Напомним, ранее на экономическом форуме в Петербурге первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и председате­ль совета ассоциации участников государс­твенно-частного парт­нерства «Центр разви­тия ГЧП» Павел Селез­нев договорились о подготовке проекта пл­ана мероприятий, нап­равленного на развит­ие механизмов ГЧП в соответствии со стр­атегией социально-эк­ономического развития Тамбовской области и разработке проекта концепции развития сферы ГЧП на террит­ории региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ предусматривает, что ассоциация в пределах своей компетенции будет прилагать усилия по привлечению инвестиций в экономику Тамбовской области, проводить консультирования при подготовке инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Петербурге начался Международный экономический форум, который продлится по 3 июня. Девиз форума этого года — «В поисках нового баланса в глобальной экономике».