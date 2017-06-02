Киев, 2 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Киллер, совершивший покушение на жизнь командира батальона им. Джохара Дудаева (воюет на стороне сил АТО) Адама Осмаева, пришел в себя. Его допросили киевские следователи. Об этом 2 июня на брифинге в Днепре заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает ИА REGNUM.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

«Сейчас он находится на стационарном лечении. Но с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», — сообщил Князев.

По его словам, подозреваемый был задержан именно благодаря действиям жены Осмаева Амины Окуевой, которая остановила преступника с применением своего наградного пистолета.

Кроме того, 2 июня на брифинге в Киеве замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков отметил, что украинские спецслужбы пока не могут подтвердить причастность российских спецслужб к покушению на чеченских добровольцев Осмаева и Окуеву.

«На данный момент такой информации у нас нет, подтвержденных данных», — уточнил Данюков, комментируя возможную причастность ФСБ к попытке ликвидации чеченских добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Киеве (на ул. Кириловской) в 16.49 было совершено покушение на известных чеченских воинов АТО — командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

В результате инцидента Осмаев получил тяжелые ранения. В киевской больнице ему прооперировали легкое. При этом Окуевой удалось ранить, а впоследствии и задержать киллера.