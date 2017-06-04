Токио, 4 июня, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Какова информированность Японии о сроках нападения Гитлера на СССР? На кого Япония планировала напасть в первую очередь — на США или СССР? На эти вопросы отвечает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Адольф Гитлер

После подписания 13 апреля 1941 г. в Кремле Пакта о нейтралитете между Японией и Советским Союзом сложилось следующее положение. Японское командование рассматривало этот пакт не более чем возможность продолжения подготовки к нападению на СССР. Об этом сохранились соответствующие записи в архиве японского Генерального штаба. Кроме того, военный министр Японии Хидэки Тодзи высказался в апреле 1941 года еще более определенно: «Невзирая на пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против СССР».

Сталин, зная о планах японского командования из донесений военной разведки, не питал иллюзий по поводу японского миролюбия. Вместе с тем он полагал, что пакты, заключенные с Германией и Японией, позволят выиграть время. Однако впоследствии расчеты не оправдались.

Ситуация возле восточных границ Советского Союза продолжала оставаться напряженной, а советский разведчик Рихард Зорге сообщал, что подписание пакта о нейтралитете никак не сказалось на положении Квантунской армии.

О том, как развивались события на Дальнем Востоке в преддверии фашистского нападения на Советский Союз и какие планы строило японское командование, читайте в статье: Знали ли японцы о планах Германии напасть на СССР?

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