Удмуртия, 2 октября, 2002, 14:16 — ИА Регнум. Водители тракторов, грузовых автомобилей и автобусов нарушают правила дорожного движения так же часто как и водители легковых автомобилей. Только в этом году грузовики стали причиной 38 дорожно-транспортных происшествий, автобусы - 16, тракторы и самоходные механизмы - 14. Причем количество нарушений со стороны водителей общественного транспорта увеличилось практически в два раза.

По словам сотрудников ГАИ, причина этого кроется в отношении руководства предприятий общественного автотранспорта к существующим проблемам. На замечания со стороны ГАИ они ни как не реагируют. Более 50 автобусов в этом году вообще не прошли первый этап государственно-технического осмотра. В Увинском автопарке всего пять автобусов, и все пять неисправны. Но это не мешает руководству использовать их при перевозке людей. В Можгинском, Игринском, Глазовском и Сарапульском АТП ситуация аналогичная.

Всего же в ходе республиканской проверки было выявлено 112 неисправных автобусов. Все руководители-нарушители привлечены к административной ответственности, а шесть материалов направлены в суды. Несколько дней тому назад пришлось закрыть автобусный маршрут N 165. Причина - техническое состояние автотранспорта и плохое состояние дороги. Любят водители общественного транспорта и выпить. За восемь месяцев текущего года были задержаны четыре таких любителя. Причем все они находились в момент задержания на линии и перевозили ничего не подозревающих пассажиров.