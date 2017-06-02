Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года в России будут сопряжены с определёнными трудностями. Об этом глава Минфина РФ сообщил журналистам сегодня, 2 июня, «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Нам придётся пройти непростые 2018−2019 годы, и дальше за 2020 год мы уже сможем наращивать расходы», — сказал Силуанов.

В чем именно будут заключаться трудности, он не уточнил.

Также министр финансов добавил, что проект бюджета на следующие «непростые» три года предусматривает привлечение внешних займов в размере $3 млрд в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России считает, что до 2035 года доходы российских граждан фактически не будут расти, а если и будут — то самыми минимальными темпами.

Что касается пенсий, то к 2035 году они фактически сократятся до уровня 2016 года при базовом и консервативном сценарии прогноза. В целевом варианте, с учетом повышения пенсионного возраста, пенсии могут вырасти всего на 2,5%.