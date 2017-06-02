Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2017 2 июня призвал вернуться к конструктивной работе над проблемой глобальных изменений климата, а не «шуметь» по поводу выхода США из Парижских соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, американский президент Дональд Трамп накануне объявил, что США выходит из соглашений о декарбонизации экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин напомнил, что Парижские соглашения носят рамочный характер, и каждая страна-участница сама определяет, какие действия предпринять ради того, чтобы помешать изменению климата. В частности, США обязались сократить выбросы углеводородов в атмосферу к 2025 году на 26−28%, а также внести 100 млрд долларов в так называемый «Зеленый фонд», которые должны пойти на помощь развивающимся странам в их экологических программах.

«Но как должны поступать эти средства, куда, кто ими будет распоряжаться — пока эти вопросы не решены», — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что США для сокращения выбросов на 26−28% нужно провести большую модернизацию производства, заставить бизнес вложить миллиарды долларов в экономику, трудоустроить работников, которые будут выбывать из существующей системы производства, чтобы они не пополнили армию людей, живущих за чертой бедности.

«Я бы не стал сейчас судить президента Трампа. Потому что президент Обама принял соответствующие решения. Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманные. Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов. Это всё нужно повнимательнее посмотреть. Но, на мой взгляд, можно было бы и не выходить из Парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер», — сказал Путин.

Он предположил, что Трамп мог бы просто изменить обязательства США на национальном уровне в рамках Парижских соглашений.

«Но обратно ведь плёнку не отвернешь. Что сказано, уже сказано, и нужно думать, как жить дальше, что дальше делать. А проблему дальше бросать, конечно, нельзя», — заметил Путин.

Он также напомнил, что Дональд Трамп, насколько ему известно, не отказывается работать над проблемой, а предлагает пересмотреть существующие либо подписать новые соглашения.

«Мне кажется, нужно не шуметь по этому поводу, а создать условия для совместной работы. Если такие крупные эмитенты, как США, не будут совсем работать, то вообще не удастся никакое соглашение в этой сфере подписать», — заявил Владимир Путин.

Россия, в отличие от США, не ратифицировала соглашения, при этом взяла на себя обязательства к 2030 году выйти на уровень в 70% выбросов от уровня 1990 года.

«Но мы не сделали этого потому, что хотим дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи», — подчеркнул президент РФ.

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