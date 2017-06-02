Бангкок, 2 июня, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Пять военнослужащих Таиланда получили ранения в результате двух взрывов в южной провинции Наратхиват, 2 июня сообщает Bangkok Post.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

Первая бомба взорвалась в районе Так Бай, когда к заминированному мотоциклу подъехал автомобиль с военнослужащими, три человека получили ранения.

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Вторая бомба (весом 5−7 кг) взорвалась на дороге примерно в 800 метрах от места первого взрыва, пострадали ещё двое военнослужащих.

Она была приведена в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона, заявили представители полиции.

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Напомним, 23 мая в провинции Наратхиват взорвалась придорожная бомба, когда рядом проезжал военный автомобиль. Человеческих жертв удалось избежать. В тот же день в соседней провинции Яла в результате нападения боевиков погибли двое сотрудников полиции. Нападавшие похитили два автомата HK33.