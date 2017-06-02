Реджо-ди-Калабрия, Италия, 2 июня, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Джиорджи должен отбыть наказание сроком 28 лет и девять месяцев за участие и организацию международного оборота наркотических средств.

Wikimedia Лидер группировки «Ндрангета» Джузеппе Джиорджи

Он был арестован утром 2 июня в собственном доме в городе Сан Лука, после того, как полицейские смогли пробраться в тайник — комнату, вырытую прямо под камином.

Информагентство ANSA сообщает, что он похвалил полицейских: «Молодцы, вы меня поймали», согласившись, что рано или поздно его арест должен быть случиться.