Владимир, 4 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Превращение части объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника в церковную собственность в рамках т. н. реституции может считаться естественным процессом, учитывая позицию местной власти по данному вопросу. Музейным объектам не хватает финансирования, уникальные здания постепенно ветшают… Станет ли архитектурным памятникам Владимира лучше под церковным присмотром и кто расплатится своим рейтингом в глазах народа, если процесс продолжит идти в теперешнем направлении, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Старый Владимир

Пока что дела во Владимиро-Суздальском музее обстоят не лучшим образом. Решение вопроса о спасении экспозиции совпадает с тем мнением достаточно широкой части горожан, что судьба культурного наследия не может решаться втихомолку между представителями власти и церкви, но должна становиться предметом гласного обсуждения. Уже внесено предложение о проведении референдума по вопросу передачи церкви музейных зданий.

Остается только выработать четкую гражданскую и правовую позицию, позволяющую сохранять и поддерживать архитектурные памятники громадной исторической ценности на должном уровне. И этот уровень не должен зависеть, ни от каких тактических маневров в позициях нынешней городской власти и церковных иерархов. Сохранение своего исторического наследия должно обладать приоритетом над сиюминутными выгодами.

Подробности читайте в статье: Владимир: реституция как индикатор беспомощности власти перед церковью

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