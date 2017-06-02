Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не включил себя в число европейских лидеров, обсуждая выход США из Парижских соглашений по сдерживанию глобального потепления. Об этом он заявил 2 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2017, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин на ПМЭФ-2017

Модератор дискуссии, американская телеведущая Мегин Келли напомнила, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижских соглашений о климате, что уже вызвало резкую критику, и «европейские лидеры быстро среагировали, обвиняя президента Трампа». Она поинтересовалась, как к сложившейся ситуации относится российский лидер.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают», — ответил Путин, уточнив, что у России, разумеется, есть своя точка зрения на проблему.

Он обратил внимание на холодную и ненастную погоду, которая стоит в последние дни в Петербурге и Москве.

«Как-то мы пока не ощущаем, что температура сильно растет. Но, кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Сегодня в Москве снег, говорят, даже был, здесь дождь, холодина страшная. Теперь все можно свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», — обещал Владимир Путин.

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