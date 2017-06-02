Челябинск, 2 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Строительство развернуто возле памятника Курчатову, планируется возведение очередного коммерческого объекта. Для этого на площадке было вырублено большое количество деревьев, территорию огородили высоким забором, за которым начато рытье котлована. С огороженной территории выезжают автомашины, груженные грунтом. При этом часть дороги, ведущей в городской бор, перекрыта.

Дмитрий Шипуля Памятнику Курчатову в Челябинске

Отметим, памятник был создан в 1986 году и является объектом культурного наследия. После начала строительства первыми забили тревогу жители близлежащих домов. Они обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Активисты ОНФ обратились с запросами в администрацию города Челябинска, однако по их словам, столкнулись с чиновничьей волокитой, никаких ответов о правомочности действий на арендованной территории (по использованию территории вне участка для строительства) не последовало. При этом застройщик, как уверяют общественники, перестал реагировать на запросы. Так как строительные работы ведутся без подтверждения наличия соответствующей проектной документации, согласно которой объекту культурного наследия не будет поврежден, общественники считают, что необходимо остановить работы.

«Насколько мы знаем, согласно постановлению правительства Челябинской области от 26 октября 2016 г. №545-П в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Р-3» объекта культурного наследия «Памятник Курчатову» запрещается производство любых строительных работ без разработки раздела по сохранению объектов культурного наследия. Наличие проектной документации с включенным в нее разделом по сохранению объектов культурного наследия застройщиком не подтверждено. В связи с чем считаем, что разрешение на строительство и сами работы должны быть приостановлены», — сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Как отмечают активисты, ответов от администрации Челябинска, от челябинского КУИЗО, управления благоустройства они не получили. Очередное обращение в органы власти состоится к главе Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, в 2013 году было начато строительство торгового комплекса, в результате которого, как заявляют челябинцы, был испорчен внешний вид одного из символов города — памятник Курчатову. Несколько лет стройплощадка существенно закрывала вид на мемориал со стороны проспекта Ленина. Даже после того, как строительные леса были убраны, все равно вид был безнадежно утрачен, отмечают горожане.

В конце 2014 года разгорелась борьба против строительства торгового комплекса напротив памятника Курчатова, и выходящего фасадом на проспект Ленина. Против строительства выступило местное отделение партии «Родина». Партийцы вместе с представителями из общественных и правозащитных организаций, поддержанные преподавателями ЮУрГУ, обратились к президенту РФ Владимиру Путину, полпреду в УрФО Игорю Холманских и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. В обращении «родинцы» потребовали приостановить строительство и провести общественные слушания. Выдвигались альтернативные варианты использования помещений — для организации музея великому ученому. Однако действия политиков ничем не закончились в настоящее время в торговом комплексе арендуют площади коммерческие компании, открыт продуктовый супермаркет «Спар». Как сообщали СМИ, строило ТК возле памятника Курчатову ООО «Винтерра», 50% которой были у предпринимателя, ныне городского депутата Марины Карелиной.